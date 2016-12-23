Фото: ХК "Алтай"
Сильнейшие барнаульские команды — "Алтай" и "Динамо" — проведут первое городское дерби, которое приурочено к 70-летию отечественного хоккея.
Как сообщает управление Алтайского края по спорту и молодежной политике, в новом ледовом дворце спорта "Динамо" 25 декабря команда "Динамо" (сборная вузов Алтайского края) примет "Алтай".
Разговоры о возможном проведении такого матча между болельщиками не утихали до этого дня. Впервые мечта барнаульских фанатов станет реальностью. По словам руководителей обеих команд, этот матч не просто так обозначен как товарищеский, между клубами сложились тёплые, дружеские отношения. Проведение барнаульского дерби поднимет интерес болельщиков к игре на новый уровень.
Начало игры назначено на 15-00. Место встречи — ледовый дворец спорта "Динамо", который находится на улице Жасминная, 3. Организаторы обещают трансляцию спортивного праздника в интернете.
Комментарии
Пару лет назад, любители обыграли в чемпионате главную футбольную команду края, теперь проверим хоккеистов, но думаю успех будет за Алтаем!
Прийду поболеть!
Схожу, по болею за ребят.