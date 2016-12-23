В Хабаровском крае обнаружили тело молодого тигра, пишет "Российская газета".

Специалисты осмотрели территорию, где нашли погибшего хищника. Там обнаружили следы тигрицы и ее котят, которые добыли кабана. Эксперты сделали предположение, что между тиграми завязался конфликт: они не поделили добычу.

"На глаз тигру примерно два года. Он довольно упитанный. Однако труп хищника замерзший, шерсть слиплась. Поэтому трудно сказать, что явилось причиной смерти животного", — приводит "Российская газета" слова заместителя директора по оперативной работе КГКУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий" края Владимира Болтрушко.

Экологи также добавили, что тигрица была намного сильнее и опытнее погибшего хищника. У молодого тигра практически не было шансов выжить. Однако нельзя исключить, что смерть тигра наступила и по другой причине. Например, хищника мог сбить автомобиль. Труп животного направлен на экспертизу в приморский город Уссурийск.