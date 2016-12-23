В Барнауле пожарные продолжают бороться с огнем на радиозаводе. К счастью, пострадавших и погибших нет. Однако пожар по-настоящему серьезный. В данный момент перекрыты близлежащие к заводу улицы. Жители города делятся фотографиями и видео пожара. Один из читателей Amic.ru прислал свои видеоролики в редакцию.
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Напомним, пожар на заводе начался в 7.02. По предварительным данным, загорелся склад на первом этаже. Сейчас огнем охвачен и второй этаж. Погибших и пострадавших нет.
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Комментарии
может даже по московским новостям покажут
видео вчерашнее. Опубликовано: 22 дек. 2016 г. только не надо про то, что там на ютубе другой часовой пояс. слышал я эти байки
кто снимал??? сломайте себе руки... ну что за вертикальная съемка то???
сайт-конкурент пишет: "этой постройке уже 73 года, внутри нее очень много горючих материалов"
а Ренджики вывезли? а то провоняют салоны
безработных прибавиться. сколько людей там трудилось?
Че-то не вижу как пожарные тушат!
Торговый площади освобождабтся
блин что там, и какая отделка если так палыхает и остановить не могут!!! Вообще жутики какие-то!!!
Romchic зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 13:16 старожил безработных прибавиться. сколько людей там трудилось? --- кажетЬся главное что все живы
23.12.2016 13:30 larisa2011
перекрытия деревянные, пустотелые. Дерево+кислород. понимаешь?
деревянные перекрытия?? да ну нафиг!!!
Пожарные начали тушить только в 10-48. Какого они 4 часа машины свои туда-сюда переставляли, не понятно
Блин, будто бензином поливают.
Там кто такой умный 4 часа машины перестовляли тебя б++ть не спросили как пожарным работать понял