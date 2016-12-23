Свою инаугурацию Дональд Трамп хочет провести, судя по всему, без лишнего пафоса. Избранный президент Америки хочет видеть в этот день простых людей, а не знаменитостей, сообщает РИА Новости.
Также Трамп отметил, что многие звезды на прошедших выборах президента поддерживали его соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Трамп выиграл на прошедших 8 ноября президентских выборах, обойдя Клинтон по числу голосов выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января 2017-го.
Комментарии
Казимир, озвучь своё отношение к этому человеку, пжлст.
Сдурел американец, он что и Кобзона даже не позовёт? Точно сдурел.
Да он даже Кончитту не пригласил,печалька!
Донни нашего Мугабе подкалывает)) а улицы зачищать он будет? Снайперами крыши домов посыпать будет? Не?
Путин споет на инаугурации Трампа http://inosmi.ru/politic/20161220/238419415.html