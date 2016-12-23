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Барнаул в полдень встал в сильнейшую пробку из-за пожара на радиозаводе, где в настоящее время работают спасательные службы.

Как сообщили в городской пресс-службе ГИБДД, в Барнауле из-за пожара закрыто движение транспорта по улице Аносова от проспекта Ленина до проспекта Калинина, по нечетной стороне проспекта Калинина от улицы Аносова до улицы Кулагина.

В связи с перекрытием данных участков возникло затруднение движения по проспекту Ленина и прилегающим магистралям. В ГИБДД просят водителей автотранспорта выбирать пути объезда, по возможности на несколько часов воздержаться от поездок по городу на личных автомобилях. Также водителям напомнили, что при необходимости нужно уступать дорогу автомобилям МЧС и скорой медицинской помощи

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", сейчас в краевой столице 9 баллов. Особенно затруднено движение в районе парка "Солнечный ветер" до "Норд-Веста". По сообщению горожан, движение просто стоит. Транспорт порой не движется по 10 минут.

В 7 часов утра 23 декабря в краевой столице загорелось здание радиозавода. Сейчас пожару присвоен уже третий ранг. На месте работают десятки пожарных.