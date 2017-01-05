Рождественский кекс – это старая добрая европейская традиция. Некоторые рецепты такой выпечки предполагают настаивание уже готового кекса в течение нескольких дней, а то и недель. Мы же предлагаем намного более быстрый вариант по рецепту самой Юлии Высоцкой.
Ингредиенты:
Любые сухофрукты (курага, изюм, чернослив) – 500 г
Цедра половинки лимона
Сахар – 100 г
Яйца – 2 шт.
Вино для глинтвейна – 150 мл
Шоколад – 200 г
Кардамон, гвоздика молотая и корица, а также мускатный орех – по ½ ч.л.
Сливочное масло – 150 г
Ром или коньяк – 50 мл
Яблочный сок – 50 мл
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Миндаль – 50 г
Фундук – 50 гр
Порежьте сухофрукты небольшими кусочками одного размера. Смешайте их с вином, цедрой лимона и оставьте на ночь в холодильнике. Когда смесь будет готова, сделайте тесто. Масло комнатной температуры взбить в блендере или миксере с сахаром до получения маслянистого крема. Продолжая взбивать, добавьте яйца по одному, пока не получится пышная ароматная масса. Также по вкусу можно бросить пакетик ванильного сахара. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, чтобы тесто начало густеть. Затем предварительно смолотые орехи. Тщательно перемешайте. Шоколад добавить мелкими кусочками.
Разложите тесто по смазанной сливочным маслом форме или формочкам. Запекать в разогретой до 150° С духовке 40 минут. Затем выньте форму, накройте кекс фольгой, уменьшите температуру до 120° С и выпекайте еще минут 45-50.
Материал впервые опубликован в проекте Amic.ru "Новый год 2016".
Рецепт и фото с сайта expirience.ru.
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