Фото: Андрей Кукушка
Пожару, который бушует на барнаульском радиозаводе, присвоен третий ранг сложности, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. Пожар удалось локализовать, дальнейшее распространение огня прекращено. На месте работают 88 человек личного состава МЧС и 21 единица спецтехники, из них 15 автоцистерн.
"Горит административное здание сложной планировки. Этажность варьирует от двух до четырех этажей. Перекрытия внутри здания деревянные и пустотные. Это способствует интенсивному распространению огня по пустотам", – прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (по ГПС) Алексей Жук.
Площадь пожара составляет более 500 квадратных метров. Известно, что в здании располагается ОАО "Барнаульский радиозавод" и еще 33 организации.
Комментарии
Какой смысл его тушить? -спасти уже ничего не получится, а стены и после пожара останутся...