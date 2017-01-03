Фото: positime.ru
Сегодня в магазине можно купить пельмени в пакетах для варки. То есть их даже помешивать не придется. Мы вообще стали часто покупать этот продукт в готовом виде, а ведь как было весело всей семьей дружно лепить пельмени, а потом все новогодние каникулы не тратить время на приготовление еды. Предлагаем читателям amic.ru несколько интересных рецептов (рецепты с сайта gotovim.ru). Сделанное своими руками всегда вкуснее.
Пельмени "Амур" (в горшочках)
Ингредиенты:
Пельмени — 10-15 шт.
Печень — 50 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1/2 шт.
Бульон — 1/2 стакана
Мука — 1 ст. л.
Томат-паста — 1 ст. л.
Соль, перец, лавровый лист — по вкусу.
Для соуса: спассеруйте лук и морковь, добавьте томат-пасту и пассируйте еще 10 минут. Добавьте мясной бульон, сметану, муку (поджаренную до орехового цвета). Перемешайте, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Приготовьте пельмени из расчета 10-15 штук на один горшочек. Пельмени отварите до полуготовности, разложите в горшочки, добавьте обжаренный лук и печень, поджаренную и нарезанную соломкой, по одной горсти в каждый горшочек, залейте соусом. Сверху горшочек накрыть лепешкой из теста (пресного или дрожжевого) и поставить в духовку на 20 минут томиться.
Пельмени с рыбой
Ингредиенты для теста:
Пшеничная мука — 320 г
Половина яйца
Вода — 120 мл
Соль
Мука для подсыпки — 20 г
Ингредиенты для фарша:
Рыбное филе (щука, налим, треска) — 450 г
Лук — 1 шт.
Масло — 50 г
Соль, перец
Просейте муку, насыпьте на стол горкой, сделайте в середине воронку. В углубление налейте воду, положите яйцо, соль и тщательно все замесите. Полученное тесто должно постоять минут 30.
Филе рыбы промойте, измельчите на мясорубке два раза, второй с мелко нашинкованным луком. Затем в фарш добавьте соль, перец и растопленное сливочное масло и все хорошо перемешайте.
Тесто разрежьте на небольшие куски и раскатайте лепешки, в центр положите готовый фарш, а края пельменей защепите. Варите небольшими партиями в кипящей воде (на 1 кг изделий 4 л воды и 40 г соли).
Пельмени "Малороссийские" из гречневой муки
Ингредиенты:
Гречневая мука — 3 стакана
Желтки — 2-3 шт.
Вода — 1/2стакана
Соль — 1 ч. л.
Черника (или другая ягода) — 3 стакана
Сахар — 1/2 стакана.
Просеянную муку насыпьте горкой, в центре сделайте лунку и влейте половину стакана воды, добавьте 2-3 желтка и 1 чайную ложку соли. Хорошо замесите тесто.
Возьмите 3 стакана свежей черники (слив, вишен без косточек), размешайте с половиной стакана сахара.
Тесто раскатайте в виде длинной, не очень толстой полоски, разрежьте на небольшие кусочки, раскатайте их в тонкие лепешки. На полученные лепешки, сверху положите по чайной ложке фарша, и края их плотно защепите.
Полить пельмени сметаной с сахаром и тремя чайными ложками корицы.
Пельмени "Герасимовские"
Ингредиенты для теста:
Мука высшего сорта — 500 г
Вода — 1/2 стакана
Яйцо — 1 шт.
Соль по вкусу
Ингредиенты для фарша:
Баранина — 300 г
Свинина — 300 г
Костный мозг — 100 г
Соль, черный молотый перец по вкусу.
Мясо и костный мозг пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Замешайте все, посолите и поперчите по вкусу.
Просеянную муку насыпьте горкой, сделайте лунку, влейте в нее воду и яйцо, соль. Замесите тесто. Через 30 минут раскатайте тесто, сделайте небольшие лепешки. В каждую положите 5-6 г фарша. Варите как обычно.
Пельмени с грибами и рисом
Ингредиенты для теста:
Пшеничная мука — 320 г
Яйцо — 1 шт.
Вода — 120 мл
Соль
Мука для подсыпки — 20 г
Сметана — 100 г
Ингредиенты для фарша:
Вареный рис — 150 г
Сушеные грибы — 40 г
Репчатый лук — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
Соль.
Просеянную муку насыпьте горкой, сделайте лунку, влейте в нее воду и яйцо, соль. Замесите тесто. Через 30 минут раскатайте тесто, сделайте небольшие лепешки.
Сварите предварительно замоченные сухие грибы, мелко порубите и слегка обжарьте. К полученному фаршу добавьте пассированный лук, соедините со слегка припущенным рисом, перемешайте.
Приятного аппетита!
Материал впервые опубликован в проекте Amic.ru "Новый год 2016".
Комментарии
вообще-то пельмени Герасимовские делают из собачатины.