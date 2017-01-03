Фото: positime.ru

Сегодня в магазине можно купить пельмени в пакетах для варки. То есть их даже помешивать не придется. Мы вообще стали часто покупать этот продукт в готовом виде, а ведь как было весело всей семьей дружно лепить пельмени, а потом все новогодние каникулы не тратить время на приготовление еды. Предлагаем читателям amic.ru несколько интересных рецептов (рецепты с сайта gotovim.ru). Сделанное своими руками всегда вкуснее.

Пельмени "Амур" (в горшочках)

Ингредиенты:

Пельмени — 10-15 шт.

Печень — 50 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1/2 шт.

Бульон — 1/2 стакана

Мука — 1 ст. л.

Томат-паста — 1 ст. л.

Соль, перец, лавровый лист — по вкусу.



Для соуса: спассеруйте лук и морковь, добавьте томат-пасту и пассируйте еще 10 минут. Добавьте мясной бульон, сметану, муку (поджаренную до орехового цвета). Перемешайте, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Приготовьте пельмени из расчета 10-15 штук на один горшочек. Пельмени отварите до полуготовности, разложите в горшочки, добавьте обжаренный лук и печень, поджаренную и нарезанную соломкой, по одной горсти в каждый горшочек, залейте соусом. Сверху горшочек накрыть лепешкой из теста (пресного или дрожжевого) и поставить в духовку на 20 минут томиться.

Пельмени с рыбой

Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука — 320 г

Половина яйца

Вода — 120 мл

Соль

Мука для подсыпки — 20 г



Ингредиенты для фарша:

Рыбное филе (щука, налим, треска) — 450 г

Лук — 1 шт.

Масло — 50 г

Соль, перец



Просейте муку, насыпьте на стол горкой, сделайте в середине воронку. В углубление налейте воду, положите яйцо, соль и тщательно все замесите. Полученное тесто должно постоять минут 30.



Филе рыбы промойте, измельчите на мясорубке два раза, второй с мелко нашинкованным луком. Затем в фарш добавьте соль, перец и растопленное сливочное масло и все хорошо перемешайте.



Тесто разрежьте на небольшие куски и раскатайте лепешки, в центр положите готовый фарш, а края пельменей защепите. Варите небольшими партиями в кипящей воде (на 1 кг изделий 4 л воды и 40 г соли).



Пельмени "Малороссийские" из гречневой муки

Ингредиенты:

Гречневая мука — 3 стакана

Желтки — 2-3 шт.

Вода — 1/2стакана

Соль — 1 ч. л.

Черника (или другая ягода) — 3 стакана

Сахар — 1/2 стакана.



Просеянную муку насыпьте горкой, в центре сделайте лунку и влейте половину стакана воды, добавьте 2-3 желтка и 1 чайную ложку соли. Хорошо замесите тесто.



Возьмите 3 стакана свежей черники (слив, вишен без косточек), размешайте с половиной стакана сахара.



Тесто раскатайте в виде длинной, не очень толстой полоски, разрежьте на небольшие кусочки, раскатайте их в тонкие лепешки. На полученные лепешки, сверху положите по чайной ложке фарша, и края их плотно защепите.



Полить пельмени сметаной с сахаром и тремя чайными ложками корицы.



Пельмени "Герасимовские"



Ингредиенты для теста:

Мука высшего сорта — 500 г

Вода — 1/2 стакана

Яйцо — 1 шт.

Соль по вкусу



Ингредиенты для фарша:

Баранина — 300 г

Свинина — 300 г

Костный мозг — 100 г

Соль, черный молотый перец по вкусу.



Мясо и костный мозг пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Замешайте все, посолите и поперчите по вкусу.



Просеянную муку насыпьте горкой, сделайте лунку, влейте в нее воду и яйцо, соль. Замесите тесто. Через 30 минут раскатайте тесто, сделайте небольшие лепешки. В каждую положите 5-6 г фарша. Варите как обычно.

Пельмени с грибами и рисом

Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука — 320 г

Яйцо — 1 шт.

Вода — 120 мл

Соль

Мука для подсыпки — 20 г

Сметана — 100 г



Ингредиенты для фарша:

Вареный рис — 150 г

Сушеные грибы — 40 г

Репчатый лук — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

Соль.



Просеянную муку насыпьте горкой, сделайте лунку, влейте в нее воду и яйцо, соль. Замесите тесто. Через 30 минут раскатайте тесто, сделайте небольшие лепешки.



Сварите предварительно замоченные сухие грибы, мелко порубите и слегка обжарьте. К полученному фаршу добавьте пассированный лук, соедините со слегка припущенным рисом, перемешайте.



Приятного аппетита!

Материал впервые опубликован в проекте Amic.ru "Новый год 2016".