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Готовим главное блюдо зимы - пельмени

, ИА "Амител"
Рецепты пельменей с рыбой, печенью, грибами и гречневой мукой

Фото: positime.ru

Сегодня в магазине можно купить пельмени в пакетах для варки. То есть их даже помешивать не придется. Мы вообще стали часто покупать этот продукт в готовом виде, а ведь как было весело всей семьей дружно лепить пельмени, а потом все новогодние каникулы не тратить время на приготовление еды. Предлагаем читателям amic.ru несколько интересных рецептов (рецепты с сайта gotovim.ru). Сделанное своими руками всегда вкуснее.

Пельмени "Амур" (в горшочках)

Ингредиенты:
Пельмени — 10-15 шт.
Печень — 50 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1/2 шт.
Бульон — 1/2 стакана
Мука — 1 ст. л.
Томат-паста — 1 ст. л.
Соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Для соуса: спассеруйте лук и морковь, добавьте томат-пасту и пассируйте еще 10 минут. Добавьте мясной бульон, сметану, муку (поджаренную до орехового цвета). Перемешайте, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Приготовьте пельмени из расчета 10-15 штук на один горшочек. Пельмени отварите до полуготовности, разложите в горшочки, добавьте обжаренный лук и печень, поджаренную и нарезанную соломкой, по одной горсти в каждый горшочек, залейте соусом. Сверху горшочек накрыть лепешкой из теста (пресного или дрожжевого) и поставить в духовку на 20 минут томиться.

Пельмени с рыбой

Ингредиенты для теста:
Пшеничная мука — 320 г
Половина яйца
Вода — 120 мл
Соль
Мука для подсыпки — 20 г

Ингредиенты для фарша:
Рыбное филе (щука, налим, треска) — 450 г
Лук — 1 шт.
Масло — 50 г
Соль, перец

Просейте муку, насыпьте на стол горкой, сделайте в середине воронку. В углубление налейте воду, положите яйцо, соль и тщательно все замесите. Полученное тесто должно постоять минут 30.

Филе рыбы промойте, измельчите на мясорубке два раза, второй с мелко нашинкованным луком. Затем в фарш добавьте соль, перец и растопленное сливочное масло и все хорошо перемешайте.

Тесто разрежьте на небольшие куски и раскатайте лепешки, в центр положите готовый фарш, а края пельменей защепите. Варите небольшими партиями в кипящей воде (на 1 кг изделий 4 л воды и 40 г соли).

Пельмени "Малороссийские" из гречневой муки

Ингредиенты:
Гречневая мука — 3 стакана
Желтки — 2-3 шт.
Вода — 1/2стакана
Соль — 1 ч. л.
Черника (или другая ягода) — 3 стакана
Сахар — 1/2 стакана.

Просеянную муку насыпьте горкой, в центре сделайте лунку и влейте половину стакана воды, добавьте 2-3 желтка и 1 чайную ложку соли. Хорошо замесите тесто.

Возьмите 3 стакана свежей черники (слив, вишен без косточек), размешайте с половиной стакана сахара.

Тесто раскатайте в виде длинной, не очень толстой полоски, разрежьте на небольшие кусочки, раскатайте их в тонкие лепешки. На полученные лепешки, сверху положите по чайной ложке фарша, и края их плотно защепите.

Полить пельмени сметаной с сахаром и тремя чайными ложками корицы.

Пельмени "Герасимовские"

Ингредиенты для теста:
Мука высшего сорта — 500 г
Вода — 1/2 стакана
Яйцо — 1 шт.
Соль по вкусу

Ингредиенты для фарша:
Баранина — 300 г
Свинина — 300 г
Костный мозг — 100 г
Соль, черный молотый перец по вкусу.

Мясо и костный мозг пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Замешайте все, посолите и поперчите по вкусу.

Просеянную муку насыпьте горкой, сделайте лунку, влейте в нее воду и яйцо, соль. Замесите тесто. Через 30 минут раскатайте тесто, сделайте небольшие лепешки. В каждую положите 5-6 г фарша. Варите как обычно.

Пельмени с грибами и рисом

Ингредиенты для теста:
Пшеничная мука — 320 г
Яйцо — 1 шт.
Вода — 120 мл
Соль
Мука для подсыпки — 20 г
Сметана — 100 г

Ингредиенты для фарша:
Вареный рис — 150 г
Сушеные грибы — 40 г
Репчатый лук — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
Соль.

Просеянную муку насыпьте горкой, сделайте лунку, влейте в нее воду и яйцо, соль. Замесите тесто. Через 30 минут раскатайте тесто, сделайте небольшие лепешки.

Сварите предварительно замоченные сухие грибы, мелко порубите и слегка обжарьте. К полученному фаршу добавьте пассированный лук, соедините со слегка припущенным рисом, перемешайте.

Приятного аппетита!

Материал впервые опубликован в проекте Amic.ru "Новый год 2016".

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.01.2017 12:30
- гость -

вообще-то пельмени Герасимовские делают из собачатины.

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