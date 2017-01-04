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В новогодние праздники так хочется отдохнуть и расслабиться. Эти несколько долгожданных дней оставят после себя не только много приятных эмоций, но и несколько лишних килограммов. Как избавиться от них, лежа на диване?

Разминка. Лягте на спину, закиньте руки за голову и от души потянитесь несколько раз.Упражнение для шеи. Положите ладони под затылок. По очереди поворачивайте голову к обоим плечам, напрягая шейные мышцы. У каждого плеча фиксируйте движение шеи, задерживая голову в этом положении на 5-10 секунд.

Упражнения для рук. Сложите руки ладонями друг к другу под подбородком, максимально разведите в стороны локти. Постарайтесь отставить руки от груди как можно дальше, не разнимая ладоней, а, наоборот, прижимая их друг к другу еще плотнее. Чем дальше получится у вас отставить руки, тем больше мышц окажется задействовано. Фиксируйте положение рук в отведенном от груди положении на 5-10 секунд, затем возвращайте их в исходное положение.Упражнения для ног. Сделайте 10 раз упражнение "велосипед", а затем столько же – "ножницы". Отдохнув, 10 раз поднимите прямые ноги вверх, образуя уголок. Теперь поочередно подтягивайте руками колени к подбородку (каждое колено 10 раз).

Упражнения для пресса. Верхние мышцы пресса качаем, уложившись на спину, согнув ноги в коленях, положив руки под голову (локти направлены в стороны) и приподнимая верхнюю часть туловища так, чтобы почувствовать напряжение. Шею не напрягайте, именно верхние мышцы. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 10 раз. Для того чтобы лежа на диване качать нижнюю частью пресса, вытяните руки вдоль туловища, согните ноги и подтяните их к груди, постарайтесь приблизить колени еще ближе к подбородку, сильно напрягая нижние мышцы пресса. Плечи и голову не поднимайте. За счет поочередного напряжения и расслабления мышц должны получаться раскачивания тела. Повторите упражнение 10 раз.

Упражнение для спины. Попробуйте сделать мостик из положения лежа. Просто приподнимите туловище, опираясь на ступни ног и на руки за головой (осторожно, не упадите с дивана!). Повторите упражнение 10 раз.

Советы с сайта moyvozrast.ru

Материал впервые опубликован в проекте Amic.ru "Новый год 2016".