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Продажа любых алкогольных напитков будет ограничена в Москве на новогодних каникулах. Речь идет о точках, которые расположены около мест массовых гуляний, пишет сайт "Комсомольской правды".
В список запрета входят не только крепкие напитки, но и слабые, в том числе и пиво.
"Изменить правила продажи должны только те предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, проведения детских елок и рядом с городскими парками", – сказано на сайте мэрии Москвы.
На такой шаг власти Москвы пошли для того, чтобы избежать травм граждан на массовых гуляниях и не спровоцировать противоправные действия.
Комментарии
Дурачьё одно во власти
))) типа они трезвые придут из-за столов
Трезварьчьё одно во власти!
23.12.2016 14:25 - гость - Трезварьчьё одно во власти!
бухарики еще те. просто - 1. лицемеры 2. они будут в это время в Испанииях
Думаю местные князьки шагнут еще дальше: вообще не продавать алкоголь в Барнауле на время праздников...
Все для новогоднего настроения массово гуляющего этого, как его ....? Ах да, народа! (холопов)
А как на счет боярошника?Будут продавать?
15:08, разумеется будут. Это же не алкоголь. Вот только сомневаюсь, что в Москве его кто-то пьёт.
я уже все купила...пусть хоть санкции вводят!!!
Бухать,то меньше не пробовали?