Фото: pixabay.com

Продажа любых алкогольных напитков будет ограничена в Москве на новогодних каникулах. Речь идет о точках, которые расположены около мест массовых гуляний, пишет сайт "Комсомольской правды".

В список запрета входят не только крепкие напитки, но и слабые, в том числе и пиво.

"Изменить правила продажи должны только те предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, проведения детских елок и рядом с городскими парками", – сказано на сайте мэрии Москвы.

На такой шаг власти Москвы пошли для того, чтобы избежать травм граждан на массовых гуляниях и не спровоцировать противоправные действия.