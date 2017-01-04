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Блюда рождественского и новогоднего застолья на Руси

, ИА "Амител"
Рецепты винегрета с рыбой, фасолью, курицей

Фото: semerkainfo.ru

Жители южной части страны свои столы накрывали блюдами с большим количеством овощей: огурцов, помидоров, баклажанов, зелени и фасоли. Казацкий борщ, чеченский холтмаш с черемшой, шашлык, чебуреки, пироги с мясом, кабачковая икра – чего там только не было!

Северная Русь – это, конечно, рыба. Палтус шел на приготовление пирогов-курников, навага – в уху, зубатку солили и пекли. На праздничном столе народов Поморья можно было встретить жареную, запеченную рыбу, а также блюда из молочных продуктов.

Центральная Русь – это птица. Тысячи тушек гуся, индейки и утки специально к праздникам заготавливались в Пензенской, Нижегородской губерниях, а затем доставлялись по железной дороге в Санкт-Петербург.

Предлагаем вам разные и для кого-то очень непривычные рецепты винегрета.

Винегрет с рыбой
Ингредиенты:
Сельдь соленая – 1 шт.
Свекла – 1 шт.
Картофель – 4 шт.
Морковь – 1 шт.
Огурец соленый – 2 шт.
Яйцо – 2 шт.
Майонез – 4 ст. л.

Смешать нарезанную ломтиками сельдь, кубиками яйца вкрутую, вареную свеклу, картофель и морковь, соленые огурцы. Заправить майонезом. Сверху уложить ломтики сельди и нарезанные яйца.

Винегрет с фасолью и грибами
Ингредиенты:
Свекла – 2 шт.
Картофель – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Огурец соленый – 2 шт.
Фасоль консервированная – 200 г
Грибы соленые – 200 г
Майонез
Горчица готовая
Лимон
Зелень петрушки для оформления.

Смешайте отваренные и нарезанные картофель, свеклу и морковь. Добавьте нарезанные грибы, соленые огурцы, а также цельную фасоль. Приготовьте соус для винегрета: смешайте майонез с небольшим количеством горчицы и 1 столовой ложкой лимонного сока.

Винегрет с курицей
Ингредиенты
Куриная грудка – 1 шт.
Картофель – 4 шт.
Морковь – 4 шт.
Свекла – 4 шт.
Петрушка
Чеснок – 3 зубчика
Майонез

Отварную грудку измельчить вилкой. Отварные морковь и картошку натереть. Вареную свеклу измельчить с чесноком в блендере, смешать с майонезом. Петрушку мелко натереть. Уложить слоями.
Картошку выложить круглым слоем, посолить, обмазать майонезом
Сверху выложить половину свекольной массы
Морковь посолить, обмазать майонезом
Выложить слоем петрушку
Грудка, посолить, обмазать майонезом
Свекольная масса, украсить, дать пропитаться на ночь

Материал впервые опубликован в проекте Amic.ru "Новый год 2016".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.01.2017 07:36
- гость -

Майонез Русийское изобретение, ибо из покон веков наши предки им всякие явства смазывали-не

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