Крупную партию настойки боярышника изъяли полицейские в ходе рейда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Примерно десять тысяч бутылок правоохранители обнаружили в подвале одного из коттеджей. Настойка была разлита в стеклянные емкости по 250 миллилитров.
Отмечается, что за четыре дня полицейские проверили более 3,5 тысяч торговых предприятий Иркутской области.
В результате проверок было выявлено и конфисковано более 20 тысяч литров алкоголя. Образцы были отправлены на экспертизу.
Добавим, что в Иркутске 122 человека пострадали от отравления суррогатным алкоголем, скончались 74 человека. В регионе объявлен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Много больных с сердечными заболеваниями А может иркутяне в нём моются.
Гость от 14.24,а может ты им писаешся,не?
Ru.банoк, нет, но очень бы хотелось Хоть польза бы для меня была от путенского электората
Интересно, а если по назначению использовать и принять ванну с метаноловым боярышником - каков будет эффект?
Подготавливаются к НГ...
Ту гость от 14.43,в моче,сударь госдеповский,не захлебнётесь,не?
оч важно чтоб менты крышующие этот алкобизнес не пострадали
в котедже....