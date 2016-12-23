Крупную партию настойки боярышника изъяли полицейские в ходе рейда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Примерно десять тысяч бутылок правоохранители обнаружили в подвале одного из коттеджей. Настойка была разлита в стеклянные емкости по 250 миллилитров.

Отмечается, что за четыре дня полицейские проверили более 3,5 тысяч торговых предприятий Иркутской области.

В результате проверок было выявлено и конфисковано более 20 тысяч литров алкоголя. Образцы были отправлены на экспертизу.

Добавим, что в Иркутске 122 человека пострадали от отравления суррогатным алкоголем, скончались 74 человека. В регионе объявлен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.