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Страшные кадры пожара на барнаульском радиозаводе от МЧС. Видео

, ИА "Амител"
На месте работают 88 человек личного состава МЧС и 21 единица спецтехники, в том числе 15 автоцистерн

Пожар, который бушует на барнаульском радиозаводе с утра, на данный момент еще не потушен, но огонь удалось локализовать. Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю сделали видеокадры с места ЧП, на которых видно, как идет сложная борьба с огненной стихией.

Читайте также в сюжете: Пожар на радиозаводе в Барнауле

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Комментарии

23.12.2016 13:51
- гость -

качество! в 2:00 интересный момент

0  0
23.12.2016 13:58
- гость -

И где тут дерево, здания кирпичные, а горит будто бензином поливают, а не водой. Ну, прокуратура у нас честная, неподкупная и профессиональная, разберётся, что почём?

0  0
23.12.2016 14:06
- гость -

здания кирпич, но перекрытия там деревянные ...поэтому и горит все вокруг и на несколько этажей.... а пожарные как раз работают на совесть. и лезть внутрь если нет угрозы жизни не надо...Критики блин, люди жизнью рискуют...а не на диване сидят...

0  0
23.12.2016 14:11
Гризли

Да уж!

0  0
23.12.2016 14:12
- гость -

Воды в районе возгорания тоже нет по этой же причине?

0  0
23.12.2016 14:16
Morena

Склады с боярышником горят?

0  0
23.12.2016 14:17
- гость -

23.12.2016 13:58 - гость -, специально для вас - перемотайте на 56 секунду видео, на потолок обратите внимание...

0  0
23.12.2016 14:20
гость

Лиж бы жертв не было, а так снесут да хороший торговый центр построят , еще и пользу пожар принесет для новых застройщиков.

0  0
23.12.2016 14:22
Podkop

Там похоже на самом деле с водой напутано, раз пожарный поезд пригнали.

0  0
23.12.2016 14:25
Сумрачный гений

Morena зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 14:16 Склады с боярышником горят?

не, с боярышницей

ЗЫ Мужикам из МЧС удачи!

0  0
23.12.2016 14:30
ru.бaнок

Удачи огнеборцам! Кто поджог-извесно всем,один из богатейших банкротов АК.

0  0
23.12.2016 14:31
- гость -

Ещё несколько часов и там будет нечему гореть.

0  0
23.12.2016 14:41
- гость -

.Критики блин, люди жизнью рискуют...а не на диване сидят...

А кто их критикует? Они молодцы и рискуют, а тот кто потом землю продаст-ничем не рискует.

0  0
23.12.2016 14:45
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 14:17

23.12.2016 13:58 - гость -, специально для вас - перемотайте на 56 секунду видео, на потолок обратите внимание..

Ага, а вы обратите внимание, что эти доски такие, что горели-горели и до сих пор не сгорели за столько часов, так что до этого горело так долго по всему зданию? Про вентиляцию, по которой распространялся пожар- бред для зевак.

0  0
23.12.2016 14:47
гость

вот ведь герои! смотришь - любуешься

0  0
23.12.2016 14:52
acdc

сильно пусть не торопятся. В третьем кабинете ещё папки с документами не сгорели.

0  0
23.12.2016 15:00
- гость -

так что до этого горело так долго по всему зданию --- ракетное топливо?

0  0
23.12.2016 15:09
- гость -

радионуклиды?

0  0
23.12.2016 15:12
- гость -

Проезжал мимо в 8-45, техника уже стояла,скорые, пожарные и полиция. Не было ни дыма ни огня,пожарные спокойно прохаживались по стоянке,будто что то ждали, похоже было на учения....таки нет, дождались....

0  0
23.12.2016 15:15
она

чет посмотрела.. все так не спешно, никто никуда не торопится! тушат с чувством, с толком, с расстановкой, с перекурами! теперь понятно, почему 7 часов уже тушат..

0  0
23.12.2016 15:18
larisa2011

блин я бы за пожарника вышла!!!!))))

0  0
23.12.2016 15:29
она

блин я бы за пожарника вышла!!!!))))

Что Лариса, голова кружится от мужчин в форме?)

0  0
23.12.2016 15:31
- гость -

Ларис, не выйдешь. Пожарник - эт тот, кто поджег. А мужики - пожарные.

0  0
23.12.2016 15:36
Ипонамать

чет посмотрела.. все так не спешно, никто никуда не торопится! тушат с чувством, с толком, с расстановкой, с перекурами!

суетливость вообще не помощник

0  0
23.12.2016 15:48
larisa2011

Она ага!!! есть малек!!!)))) Ну пожарные!!! )))

0  0
23.12.2016 15:49
она

суетливость вообще не помощник __________ суетливость - это хаос.. а они должны работать быстро, четко и слажено! а на кадрах двое что то делают не спеша, остальные смотрят, как в той поговорке, кто на огонь, кто на то, как эти двое не спеша делают.. имхо

0  0
23.12.2016 15:53
- гость -

ИМХО надо было шланг руками держать с обеих сторон, когда по ним проезжал автомобиль через эти маленькие пластиковые мостики (но наверное это опасно). впрочем лучший выход пожарные нашли не сразу - просто проехать по шлангу

0  0
23.12.2016 16:15
Обыватель

Это Арапова там показали ? Да?

0  0
23.12.2016 16:37
sss

О! Место по очередной ТЦ освободили!

0  0
23.12.2016 16:58
- гость -

Такой большой очаг возгорания, а тушат одним шлангом.

0  0
23.12.2016 17:18
Абориген

То, что на территории завода, работающего на "оборонку" не оказалось работающего гидранта О_О Мне кажется, то под новый год у кого-то седалище таки треснет )

0  0
23.12.2016 17:28
- гость -

рубанок так скажи кто поджег

0  0
23.12.2016 17:28
- гость -

Ведь беда настоящяя... сидят смакуют

0  0
23.12.2016 17:42
Гость

Я на сколько знаю там было много арендаторов. Теперь все работники осталтсь без зп под нг. Жесть.

0  0
24.12.2016 14:01
- гость -

Пожарные конечно тушили как могли без особого рвения, но все равно молодцы. А вот командирры должны отвечать за свое бездействие. Свидетелей того как первые 2 с лишним часа ничего не делалось пока был легкий дымок из подвала.полно. Я потерял в этом здание слишком много и сделаю все, чтобы привлечь к ответственности виновных.

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