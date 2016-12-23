Пожар, который бушует на барнаульском радиозаводе с утра, на данный момент еще не потушен, но огонь удалось локализовать. Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю сделали видеокадры с места ЧП, на которых видно, как идет сложная борьба с огненной стихией.
Комментарии
качество! в 2:00 интересный момент
И где тут дерево, здания кирпичные, а горит будто бензином поливают, а не водой. Ну, прокуратура у нас честная, неподкупная и профессиональная, разберётся, что почём?
здания кирпич, но перекрытия там деревянные ...поэтому и горит все вокруг и на несколько этажей.... а пожарные как раз работают на совесть. и лезть внутрь если нет угрозы жизни не надо...Критики блин, люди жизнью рискуют...а не на диване сидят...
Да уж!
Воды в районе возгорания тоже нет по этой же причине?
Склады с боярышником горят?
23.12.2016 13:58 - гость -, специально для вас - перемотайте на 56 секунду видео, на потолок обратите внимание...
Лиж бы жертв не было, а так снесут да хороший торговый центр построят , еще и пользу пожар принесет для новых застройщиков.
Там похоже на самом деле с водой напутано, раз пожарный поезд пригнали.
Morena зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 14:16 Склады с боярышником горят?
не, с боярышницей
ЗЫ Мужикам из МЧС удачи!
Удачи огнеборцам! Кто поджог-извесно всем,один из богатейших банкротов АК.
Ещё несколько часов и там будет нечему гореть.
.Критики блин, люди жизнью рискуют...а не на диване сидят...
А кто их критикует? Они молодцы и рискуют, а тот кто потом землю продаст-ничем не рискует.
- гость - 23 декабря 2016 г. 14:17
23.12.2016 13:58 - гость -, специально для вас - перемотайте на 56 секунду видео, на потолок обратите внимание..
Ага, а вы обратите внимание, что эти доски такие, что горели-горели и до сих пор не сгорели за столько часов, так что до этого горело так долго по всему зданию? Про вентиляцию, по которой распространялся пожар- бред для зевак.
вот ведь герои! смотришь - любуешься
сильно пусть не торопятся. В третьем кабинете ещё папки с документами не сгорели.
так что до этого горело так долго по всему зданию --- ракетное топливо?
радионуклиды?
Проезжал мимо в 8-45, техника уже стояла,скорые, пожарные и полиция. Не было ни дыма ни огня,пожарные спокойно прохаживались по стоянке,будто что то ждали, похоже было на учения....таки нет, дождались....
чет посмотрела.. все так не спешно, никто никуда не торопится! тушат с чувством, с толком, с расстановкой, с перекурами! теперь понятно, почему 7 часов уже тушат..
блин я бы за пожарника вышла!!!!))))
блин я бы за пожарника вышла!!!!))))
Что Лариса, голова кружится от мужчин в форме?)
Ларис, не выйдешь. Пожарник - эт тот, кто поджег. А мужики - пожарные.
чет посмотрела.. все так не спешно, никто никуда не торопится! тушат с чувством, с толком, с расстановкой, с перекурами!
суетливость вообще не помощник
Она ага!!! есть малек!!!)))) Ну пожарные!!! )))
суетливость вообще не помощник __________ суетливость - это хаос.. а они должны работать быстро, четко и слажено! а на кадрах двое что то делают не спеша, остальные смотрят, как в той поговорке, кто на огонь, кто на то, как эти двое не спеша делают.. имхо
ИМХО надо было шланг руками держать с обеих сторон, когда по ним проезжал автомобиль через эти маленькие пластиковые мостики (но наверное это опасно). впрочем лучший выход пожарные нашли не сразу - просто проехать по шлангу
Это Арапова там показали ? Да?
О! Место по очередной ТЦ освободили!
Такой большой очаг возгорания, а тушат одним шлангом.
То, что на территории завода, работающего на "оборонку" не оказалось работающего гидранта О_О Мне кажется, то под новый год у кого-то седалище таки треснет )
рубанок так скажи кто поджег
Ведь беда настоящяя... сидят смакуют
Я на сколько знаю там было много арендаторов. Теперь все работники осталтсь без зп под нг. Жесть.
Пожарные конечно тушили как могли без особого рвения, но все равно молодцы. А вот командирры должны отвечать за свое бездействие. Свидетелей того как первые 2 с лишним часа ничего не делалось пока был легкий дымок из подвала.полно. Я потерял в этом здание слишком много и сделаю все, чтобы привлечь к ответственности виновных.