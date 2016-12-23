Республика Алтай и Алтайский край стали лидерами экорейтинга "Зеленого патруля" по итогам 2016 года, заняв второе и третье места соответственно. Первую строчку занимает Тамбовская область.
Независимый экологический рейтинг "Зеленый патруль" составляет с 2007 года и публикует ежеквартально. При его составлении учитываются природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.
Также в десятку самых "чистых" регионов страны попали Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский АО, Тюменская и Курская области.
Аутсайдерами рейтинга стали Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Республика Бурятия, Курганская область и Еврейская АО.
"В ходе подготовки экологического рейтинга мы обязательно используем не только официальную статистическую информацию, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС. Также крайне важно знать Россию не понаслышке, а ногами, с отбором проб воды и воздуха, почвы и донных отложений", – заявил директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.
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