Все мы знаем и любим традиционные блюда новогоднего и рождественского стола, но иногда хочется чего-то нового, но в то же время и недалеко уходя от классики. Для вас этот рецепт праздничной фаршированной индейки.

Фото: vestikavkaza.ru

Что потребуется?

Индейка — 1 шт.

Соль — 180 г (примерно)

Горчица в зернах — 75 г

Лук репчатый — 1 шт.

Зира (или тмин) — 2 ст. л.

Перец черный (горошком – для соляного раствора, молотый – для индейки) — 2 ст. л.

Можжевельник (или гвоздика) — 6 шт.

Лавровый лист — 6 шт.

Вино белое сухое (1,5 стакана в маринад, 1 стакан для запекания) — 2,5 стакана

Майонез (по вкусу, несколько ложек)

Специи (паприка, специи для курицы)

Яблоко (кислое) — 4-5 шт.

Чернослив — 200 г

Чеснок (головка) — 1 шт.

Розмарин

Как готовить?

Перед приготовлением замочите индейку в соляном растворе. Для этого в таз или ведро вложите полиэтиленовый пакет, на него размороженную, выпотрошенную и помытую индейку. Для приготовления раствора доведите один литр воды до кипения, добавьте 170 г соли, лук сухой (или свежий, если нет сухого), горчичное семя, перец горошком, зиру или тмин, можжевельник или гвоздику и лавровый лист. Перемешивайте, пока не растворится соль. Добавьте в кастрюлю четыре литра воды (холодной) и 1,5 стакана вина.Залейте теплым раствором индейку, закройте пакет и поставьте емкость с птицей на холод на двое суток.Важно рассчитать время для запекания: птица до 5,5 кг запекается 3 часа, от 5,5 до 6,5 кг — 3 и 3/4 часа, от 6,5 до 8 кг — 4 часа, от 8 до 9 кг — 4,5 часа и от 9 до 10,5 кг — 5 часов.Перед запеканием птицу промойте и уложите в огнестойкую посуду. Смешайте несколько ложек майонеза с солью, перцем, паприкой и приправой для курицы и смажьте индейку изнутри и снаружи. Нафаршировать индейку можно порезанными на части яблоками, черносливом. Замотайте ее фольгой, в посуду для запекания добавьте порезанный на несколько частей лук, головку чеснока, веточки розмарина и шалфея и 1 стакан вина и поставьте в разогретую до 170-175 градусов духовку.После этого очень хорошо замотайте все фольгой и ставьте птицу в духовку. За час до окончания приготовления снимите с посуды фольгу, маленькой чашкой или поварешкой вычерпайте бульон так, чтобы его осталось в посуде примерно на 2-3 см (бульон можно не выливать, а процедить и сделать из него подливу к птице). Затем увеличьте температуру духовки до 190 градусов для образования золотистой корочки на птице.