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Следователи назначили доследственную проверку по факту пожара, который произошел вечером в четверг, 22 декабря, в одном из частных домов села Чистюнька Топчихинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
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Как сообщают в ведомстве, на пожаре погибли 74-летняя хозяйка дома, ее 55-летняя дочь и 26-летний внук. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , по словам местных жителей, в этом доме накануне что-то отмечали.
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