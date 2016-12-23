Фото: ИА "Атмосфера"
Турнир по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина пройдет в Барнауле в десятый раз.
Как сообщает управление по спорту и молодежной политике Алтайского края, турнир состоится 25 декабря в барнаульской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Сергея Хорохордина.
В традиционных соревнованиях будут принимать участие гимнасты от 8 до 20 лет из 10 городов России.
Торжественное открытие соревнований начнется в 12 часов 30 минут. Среди почетных гостей ожидают представителей краевой и городской властей, именитых спортсменов. Среди последних – олимпийский чемпион 1996 года по спортивной гимнастике Евгений Подгорный, бронзовый призер Олимпиады-2012 по дзюдо Иван Нифонтов и серебряный призер Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Николай Куксенков.
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