Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Изначально пресс-конференция была назначена на 22 декабря, но впервые Путин отложил встречу на сутки, так как в четверг было прощание с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, во время нынешней пресс-конференции, как и во все предыдущие годы, главной темой станет внутрироссийская жизнь.

"Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой – за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов", – приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Общение Путина с журналистами начнется в 12.00 по московскому времени. В прошлом году пресс-конференция длилась чуть более трех часов. Самой долгой стала конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно будет на нашем сайте.