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Куда обращаться, если нужно снести дом и демонтировать металлоконструкцию?

, ИА "Амител"
Кто может помочь с демонтажом старых зданий и какая техника для этого потребуется?

Фото: automix2.ru

Строительный бум в Москве подразумевает новые площади для постройки жилых комплексов. Каждое отслужившее здесь свой срок производство рассматривается на предмет сноса и возведения на его месте жилого здания. Такими демонтажными работами в столице и области занимаются специализированные компании, имеющие в своем распоряжении технику, применяемую для этих операций. Если возникла необходимость работать в местах с тесной застройкой, что для мегаполиса не редкость, актуальным становится вопрос недорогой аренды мини-экскаватора в Москве и области.

Если компания не располагает нужными механизмами, все, что потребуется, – автокраны и экскаваторы, бульдозеры и грейдеры, грейферы и автовышки, ямобуры и катки, самосвалы, погрузчики и многое другое – можно арендовать в фирмах, которые занимаются сдачей в аренду спецтехники.

Все эти машины применяются не только для постройки зданий, но и для их сноса. Гусеничные и колесные экскаваторы используются для рытья котлованов для фундамента. Автокраны необходимы для подъема строительных материалов на нужную высоту. С помощью погрузчиков и самосвалов площадка освобождается от строительного мусора.

А как быть с демонтажом металлоконструкций?

Ведущееся в Москве и области интенсивное строительство требует новых площадей. Поэтому демонтаж металлоконструкций – востребованная услуга, которую предоставляют специализированные компании. Все, что содержит металл, сносится оперативно, если пользоваться услугами организации, имеющей в штате специалистов по демонтажу. Так, из металла состоят: рекламные конструкции, остановки городского транспорта, торговые киоски, коммунальные здания, промышленные сооружения, теплицы, фермы и многое другое.

Существуют фирмы, имеющие штат опытных специалистов, занимающихся демонтажом и последующим переносом металла к месту его утилизации. Они имеют автотранспорт и специализированную технику, с помощью которой вывозятся негабаритные крупные грузы.

У обращений в профильную компанию по демонтажу металлических сооружений есть ряд преимуществ:

  • наличие собственной специализированной техники в идеально исправном техническом состоянии;
  • разработка эффективных технологий демонтажа;
  • богатый практический опыт разборки металлических конструкций;
  • безопасность работы, соблюдение всех нормативов;
  • наличие сертификатов и лицензий на этот вид деятельности;
  • выгодные расценки;
  • правильно составленный график работ, позволяющий сократить сроки разборки.

Как демонтировать старые кирпичные здания

Прежде чем на площадке будет строиться новый объект, необходимо очистить ее от старых, отживших свое зданий. Компания, которая предоставляет клиентам такую услугу, как демонтаж кирпичного дома, имеет необходимую технику и работников нужной квалификации, чтобы оперативно и качественно справиться с этой задачей.

Цена на демонтаж дома из кирпича зависит от его этажности, типа строения, степени износа, общей площади. На стоимость влияет то, где расположен объект, насколько развита инфраструктура в этом месте, в порядке ли подъездные пути. Немаловажна плотность застройки, от этого зависит, какую технику необходимо применить, насколько трудоемким будет процесс.

Сносить кирпичные здания можно вручную и с помощью механизмов. Если демонтируемый дом находится в плотно застроенном районе, предпочтительнее ручной способ. В ином случае нужны механизмы, с помощью которых дом будет снесен оперативно, очищена и подготовлена площадка для последующей застройки.

На правах рекламы
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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