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Уголовное дело в отношении бывших руководителей АРФ ОАО "Россельхозбанк", а также бывшего руководителя Ассоциации сельхозтоваропроизводителей и сельхозтоваропереработчиков "Изумрудная страна" и ее сотрудников уходит в суд с обвинительным заключением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
В ведомстве сообщают, что фигурантам заявлен гражданский иск в размере более 1,5 млрд рублей. Их обвиняют в злоупотреблении своими управленческими функциями. После их действий банк ждали тяжкие последствия. Также фигурантам вменяют хищение кредитных денежных средств в особо крупном размере.
Громкое уголовное дело расследовали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
Как уже сообщало ИА "Амител" , летом 2012 года экс-руководителю агрохолдинга "Изумрудная страна" Ольге Антипиной предъявили обвинение по ч. 2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 5 ст. 33 УК РФ (пособничество в преступлении) и по четырем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по этому делу проходил экс-директор алтайского отделения Россельхозбанка Евгений Роговский и его зам Константин Гладышев.
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