Соревнования по "быстрым шахматам" прошли в Барнауле

Краевое командное первенство по быстрым шахматам среди центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошло в Барнауле. Мероприятие состоялось благодаря совместным усилиям управления спорта и молодежной политики, Главного управления образования и науки Алтайского края, спонсорам – "Благотворительному фонду помощи здоровым детям", федерации шахмат Алтайского края и КГБУ "Краевой шахматный клуб".

Несмотря на мороз, на старт вышли шесть команд. Четыре команды из Барнаульских центров помощи детям и команды Заринского и Троицкого центров помощи детям.

Турнир проходил по круговой системе. Ожесточенная борьба началась уже со старта: на всех досках шла упорная борьба, все хотели стать победителями, но через пару туров вперед уверенно вырвалась команда КГБУ "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1" и смогла сохранить лидерство за собой до конца турнира, набрав 100% командных очков и выиграв все командные встречи.

В составе команды выступали: 1 доска – Александр Рязанов, 2 доска – Дмитрий Беляев, 3 доска - Мария Василенко.

"Серебро" завоевала команда КГБУ "Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", "бронза" у команды КГБУ "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2".

4–5 место поделили воспитанники КГБУ "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4" и КГБУ "Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей". Результат между ними оказался ничейным, но распределил места дополнительный показатель: результат на 1 доске, где более удачливым оказался КГБУ "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4"

И заключительное место осталось за командой КГБУ "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №3".

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, медалями и ценными призами.