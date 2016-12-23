Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин встретился с депутатами Государственной Думы Евгением Косяненко (Кемеровская область) и Даниилом Бессарабовым. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Оба политика избраны от "Единой России". Совсем недавно они стали руководителями Межрегионального координационного совета партии (МКС). В него входят Алтайский край, Томская, Кемеровская области и Республика Алтай.
На встрече Дугин и депутаты Госдумы обсудили подготовку к избирательной кампании в Барнауле. Выборы в Барнаульскую городскую думу пройдут в следующем году.
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Не зря Мы Его лигитивно избрали!