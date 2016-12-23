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Александр Карлин назвал пять главных событий года в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Об этом глава региона рассказал журналу "Коммерсантъ"

Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал свой личный ТОП-5 событий в жизни региона. Итоги 2016 года опубликованы на сайте журнала "Коммерсантъ".

Главным событием 2016 года в Алтайском крае он назвал заседание президиума Госсовета в Белокурихе, в котором приняли участие президент Владимир Путин и целый ряд федеральных министров.

"Значение этого мероприятия для нашего края трудно переоценить. Прежде всего, это мощная имиджевая поддержка. Ее никакими средствами не измерить, но понятно, что в области туризма, санаторного дела имидж решает очень многое. Не знаю, что может быть более значимым импульсом для развития туротрасли региона, чем высокая оценка первым лицом государства качества оказываемых туристских и санаторных услуг в нашем регионе", – сказал глава региона.

На второе место Александр Карлин поставил хороший урожай 2016 года. Напомним, что по итогам сельхозсезона алтайские аграрии произвели более пяти миллионов тонн зерна. Это четвертое место среди регионов России, край уступил лишь субъектам южной части страны — Ростовской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям.

"Алтайский край также подтвердил статус самого главного "гречишного" региона страны. Произведенного объема гречихи (690 тысяч тонн в бункерной массе) достаточно, чтобы обеспечить крупой по рациональной норме питания (3,5 кг) более 100 млн человек, или 72% населения России. А алтайским сахаром, выработанным из урожая сахарной свеклы, можно обеспечить более 7 млн человек. Это в три раза больше, чем жителей в крае", – уверен Карлин.

Третьим по значимости событием, по мнению Карлина, является 75-летний юбилей Валерия Золотухина. В рамках празднования, в частности, на его родине в Быстром Истоке открылись культурно-досуговый центр и мемориальный музей.

"Это самый технологически оснащенный музей в крае. Художественное решение экспозиции уникально, выставки интерактивны, общий объем музейного собрания составляет около трех тысяч экспонатов, их значительная часть собрана еще при жизни актера. Стоит отметить, что основное наследие Золотухина нематериально. Посетители музея должны иметь возможность видеть фильмы и спектакли с его участием, слышать песни в его исполнении, смотреть интервью актера", – пишет Карлин.

Четвертым по значимости событием для губернатора стал "Всероссийский день поля" — масштабный форум для аграриев, который прошел в Павловском районе в июле. К его проведению регион готовился не один год, в итоге в нем приняли участие 75 делегаций более чем из 60 регионов страны.

"На мой взгляд, этот агрофорум на сегодня — самая крупная и серьезная площадка в стране, идеально подходящая для обмена мнениями, общения со специалистами-практиками, учеными в области сельского хозяйства, а также для обсуждения пути дальнейшего развития агропромышленного комплекса России", – приводит издание слова Карлина.

На последнее место в топе Карлин поставил начало второго этапа газификации Алтайского края. С этим проектом губернатор связывает глубокое преобразование социально-экономических условий на значительной части территории края, изменение быта селян.

"Мы активно занимаемся газификацией на протяжении более чем 20 лет. Магистральным газом на сегодняшний день в крае пользуются около 400 тысяч человек", – подытожил губернатор.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

23.12.2016 15:44
Ru.бaнок

Что его зама пачти шта пасадили,не?

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