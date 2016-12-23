Фото: s.properm.ru
Трое неизвестных избили до смерти в ТЦ "Москва" в столице гражданина Японии или Китая. Тело иностранца нашли в магазине в четверг вечером, 22 декабря, сообщает газета "Известия".
Мужчина от полученных травм скончался на месте ЧП. Известно, что нападавшие были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы.
После того, как они избили иностранца, злоумышленники скрылись. Полиция выясняет все детали случившегося.
Комментарии
причём здесь китаец, надо было дикаря-ислама
Снова нацистские выродки повылазили.Грёбанная нацисткая москва её нужно снова сжечь как напалеон в своё время. Всех нациков отправить в исламские страны для перевоспитания.
Фейк. Нацики все на Украине. В Москве скрепы и поцреоты!!!!
Он там три дня лежал
Россия страна с благоприятным туристическим климатом.
Ему сломали шею в тц,а риа новости пишет,что на теле не обнаруженно насильственных действий.Это что новостники прикрывают русских расистов?