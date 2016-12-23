При устройстве на новую работу важно оставить о себе хорошее впечатление. По мнению психологов, как бы долго ни длилась беседа, мнение о кандидате формируется в течение трех-четырех минут. Сайт Barnaul.rabota.ru сделал подборку фраз, которые не стоит употреблять при устройстве на новую работу.

"У меня все в резюме написано"

Эта фраза стоит первой в списке неудачных. Так порой кандидаты реагируют на простые вопросы об их опыте и навыках. Она звучит как агрессивный отказ от контакта и нежелание играть по правилам рекрутера. Если вас спрашивают об опыте работы, это вовсе не значит, что работодатель не прочитал ваше резюме, он хочет услышать рассказ в свободной форме и посмотреть, как вы расставите приоритеты.

"Зачем вы меня об этом спрашиваете?"

Отвечать вопросом на вопрос не очень вежливо, и в этой фразе присутствует скрытое обвинение. Если вам не совсем понятен вопрос, попробуйте сформулировать по-другому, например: "Что именно вас интересует?" Часто вопросы рекрутеров сбивают с толку, но тут важно показать, как вы контролируете эмоции, а также что готовы сотрудничать и хотите лишь уточнить, как лучше ответить. Не стоит возмущаться и переходить в агрессивное наступление, если вам действительно нужна эта работа в Барнауле.

"Я готов на любую работу"

Любой компании нужны люди, заинтересованные именно в той вакансии в Барнауле, которую им предлагают. Эта фраза показывает отношение к работодателю — понятно, что вы в любой момент можете уйти, если получите более интересное предложение. Также она показывает, что соискатель недооценивает себя.

Рекрутеры, опрошенные сайтом Barnaul.rabota.ru, назвали еще несколько фраз, которые не помогут устроиться на работу: "Я не помню, на какую вакансию пришел", "Знаете, как я вижу свою идеальную работу? Сидеть на пляже и ничего не делать", "Вы думаете, я неадекватная? Это не так".

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