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Полицейские задержали молодую бийчанку, которую подозревают в хищении ювелирных изделий у своей будущей свекрови, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратилась, 45-летняя горожанка, которая обнаружила пропажу на следующий день после своего юбилея. Похищенное золото было найдено в одном из ломбардов города. Как оказалось, его сдала девушка сына потерпевшей. Молодой человек привел ее на день рождение своей матери.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Из за какого-то золота, сыну судьбу сломала
Если ты пьёшь с ворами опасайся за свой кошелёк.
Да уж, урвал подружку.