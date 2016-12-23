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Уровень загрязнения воздуха в Барнауле проверят из-за пожара на радиозаводе

, ИА "Амител"
Сам пожар пока потушить не удается

Специалисты Роспотребнадзора в настоящее время работают на месте пожара барнаульского радиозавода. Им предстоит определить уровень загрязнения воздуха, информирует пресс-служба МЧС Алтайского края.

В это время сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар в административном здании 1943 года постройки, которому присвоен третий ранг сложности. Как ранее сообщал портал Amic.ru, очаг возгорания удалось локализовать, но сам пожар еще не потушен. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет уже более 1000 квадратных метров.

"Для бесперебойной подачи воды проложено четыре магистральных линии. В работе задействован пожарный поезд. На месте происшествия задействованы 110 человек, 37 единиц техники, из них от МЧС 83 человека, 29 единиц техники. Привлечены сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД, городское подразделение спасателей, бригада скорой помощи", – сообщили в МЧС.

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