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Федеральная антимонопольная служба России отправила письмо, в котором предостерегает президента нефтяной компании "ЛУКойл" Вагита Алекперова о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщается, ранее президент "ЛУКойла" публично заявил о возможном росте цен на бензин в следующем году на 8–12%.
В ведомстве отмечают, что рост цен на бензин может привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов России.
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