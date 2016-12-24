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Употребление морепродуктов за счет содержания жирных кислот омега-3 снижает риск развития инсульта и сосудистых заболеваний. Об этом пишет ИА "Народные новости" со ссылкой на исследование ученых из Гарвардского университета.
Положительное влияние морепродуктов на состояние здоровья доказано учеными давно. Однако же исследования проводятся до сих пор. В очередной раз были проведены эксперименты: одна группа участников ела в основном дары моря, вторая группа — обычную еду.
Выяснилось, что жирные кислоты омега-3, которые содержатся в морепродуктах, могут продлить жизнь человека. Регулярное употребление рыбы, креветок, кальмаров и других подобных продуктов снижает риск смерти от сердечнососудистых патологий до 30%.
Особенно богаты жирными кислотами омега-3 палтус, сельдь, форель, скумбрия, устрицы, кальмары, омары и креветки.
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