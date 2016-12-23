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Владимиру Путину было достаточно доказательств, чтобы уволить Улюкаева

, ИА "Амител"
Глава государства ответил на вопрос о судьбе экс-министра

Президент России Владимир Путин заявил, что было достаточно доказательств, чтобы отстранить Улюкаева от должности.

"Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия", – заявил Путин.

"До суда предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно", – добавил он.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками Следственного комитета во время получения взятки. По данным силового ведомства, Улюкаева подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у представителей компании "Роснефть". Чиновник через угрозы требовал "свою долю" за проведение сделки.

Именно два миллиона долларов Алексей Улюкаев рассчитывал получить за положительную оценку со стороны Минэкономразвития, позволившую компании "Роснефть" приобрести государственный пакет акций "Башнефти".

Позже Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.

Читайте также в сюжете: Пресс-конференция Владимира Путина - 2016

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