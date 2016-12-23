В 2016 году в России ожидается рекордно низкий уровень инфляции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 23 декабря.

По его словам, если в 2015 году инфляция в России была "довольно высокой" — около 6,1%, то в этом году инфляция ожидается меньше шести процентов. "Скорее всего, это будет в районе 5,5 – рекордно низкий уровень инфляции", – сказал Владимир Путин.

В целом, по его словам, год был достаточно неплохим для экономики России.

"По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5–0,6%. За ноябрь был даже намечен рост", — сказал президент.

Это происходит за счет роста промышленности в машиностроении, химической промышленности, легкой и перерабатывающей промышленности. Серьезный рост показало сельское хозяйство. Также снижается дефицит бюджета благодаря положительному балансу внешней торговли.

Президент также отметил, что сократился резервный фонд, но зато практически неизменным остался ФНБ.