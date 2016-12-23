Кадр: видео rbb-online.de
Террорист Аниса Амри, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры сделаны через несколько часов после атаки. Об этом пишет Lenta.ru.
В сеть попала раскадровка, на которой видно, как преступник выходит из молельного дома, расположенного в районе Моабит. Отметим, в этом же доме террорист бывал 14 и 15 декабря.
Сейчас это место особо охраняет полиция. Есть версия, что здесь могли встречаться потенциально опасные исламисты. Сейчас террорист объявлен в розыск. Мужчина может быть вооружен, он очень опасен. За информацию о том, где находится преступник, объявлено вознаграждение в размере 100 тысяч евро.
Напомним, жертвами теракта в Берлине стали 12 человек.
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