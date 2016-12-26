Ученые Бийского технологического института АлтГТУ имени Ползунова разрабатывают приборы по предотвращению взрывов на промышленных объектах. Антон Сидоренко, доцент Бийского технологического института, занимается реализацией проекта по контролю аварийных и предаварийных ситуаций в угольных шахтах. Его исследование является продолжением работ, которые проводил коллектив института в области обеспечения пожарной безопасности и взрывозащиты промышленных объектов под руководством профессора Евгения Сыпина.

"Мы разрабатываем оптико-электронные приборы для обнаружения очага возгорания на ранней стадии", – объясняет Евгений Сыпин, профессор кафедры методов и средств измерений и автоматизации. По его мнению, проблема предотвращения взрыва в том, что он развивается слишком стремительно. Для решения этой задачи коллектив БТИ разработал датчики обнаружения взрыва с взрывоподавляющим устройством в виде пушки, которая стреляет порошком. Они разработаны по уникальному принципу и не имеют аналогов, прошли сертификацию в Кемерово и успешно работают в шахтах. От других датчиков они отличаются тем, что в них есть система, которая позволяет улавливать тепловое излучение, невзирая на пыль, свет и присутствие человека.

На сегодняшний день успешно решена проблема помехоустойчивости приборов к различным видам оптических помех, которыми являются источники естественного и искусственного освещения. Следующий этап – создание многокритериального интеллектуального оптико-электронного прибора контроля для мониторинга рудничной атмосферы и обеспечения пожарной безопасности.

"Предлагаемый прибор включает в себя распределенные в охраняемом объекте датчики, сигналы с которых поступают на блок управления", – объясняет разработчик. Его отличием от известных подходов является то, что в исследованиях будет учтено влияние пыли на порог воспламеняемости газопылевоздушной смеси. Это позволит повысить достоверность определения предаварийной ситуации, установить связь критериев, обуславливающих наличие предаварийных и аварийных ситуаций.

На реализацию проекта в течение двух лет будет выделено 1,2 млн рублей. Они будут потрачены на разработку, закупку спецоборудования и расходных материалов для проведения исследования.

Антон Сидоренко, кандидат технических наук, доцент кафедры методов и средств измерений и автоматизации Бийского технологического института (филиал АлтГТУ), занимается научной работой в области оптико-электронного приборостроения, в частности, реализует проект по разработке научных основ построения многокритериальных оптико-электронных приборов контроля аварийных и предаварийных ситуаций в угольных шахтах. Проект признан победителем конкурса на соискание грантов Президента РФ по области знания "Технические и инженерные науки".