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Любителям отдыха на свежем воздухе стоит сходить 24 декабря на соревнования с собаками на лыжах и упряжках "Метелица-2016", которые пройдут на "Трассе Здоровья" и будут посвящены новогодним праздникам и открытию лыжного сезона.

В субботу и воскресенье вечером можно побывать на премьере спектакля "Чертова закуска", который Молодежный театр Алтая приготовил для своих зрителей в дни новогодних праздников. Над спектаклем, поставленным по рассказам "королевы русского юмора" Надежды Тэффи, работала новосибирский режиссер Марина Шелевер. Жанр определили как спиритический сеанс. Постановка обещает быть очень интересной и живой, но чтобы убедиться в этом, лучше увидеть самому.

Также 24 и 25 декабря лучшие музыкальные номера музкомедии можно будет посмотреть в одном концерте "Новогодний канкан", а в 21:00 здесь начнется новогодняя программа в формате "Голубого огонька" "Елки-палки шоу". В театре драмы в воскресенье пройдет новогодний вечер для взрослых "А завтра был Новый год?..".

С детьми стоит отправиться на премьеру "Сокровища капитана Флинта" в МТА. Эта музыкальная пиратская история расскажет ребятам о настоящей дружбе и пользе здорового образа жизни. Также интересную программу для выходных подготовили и в музкомедии: здесь пройдет спектакль "МороZко", а для совсем маленьких свои двери откроет "Беби театр" со своей новогодней интерактивной программой "Страна Дедоморозия".

В театре кукол "Сказка" все выходные в 10:00 и 12:00 будут показывать спектакль "Госпожа метелица".

В субботу начнут открываться елки в районах города. Так, в Октябрьском (пр. Ленина, 152) и Центральном районах (ДК "Южный", ул. Чайковского, 21) начнут праздновать в 17:00. В Индустриальном (парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 10а) и Ленинском (площадь Мира, ул. Георгия Исакова, 213) – в 18:00.Закончится все праздничным фейерверком.

В воскресенье в 16:00 у барнаульцев будет возможность посетить психологические беседы с Ириной Шульман "Основы и опыт самоанализа" и узнать что-то полезное для себя.

А вечером 25 декабря можно пройтись по разнообразным вечеринкам: так, довольно нестандартная новогодняя елка пройдет в баре "Брусника", в "Фараоне" ждут "Новогодний переполох".

Среди фильмов, на которые не жаль будет потратить время на выходных, – "Изгой-один: Звёздные Войны. Истории" и лента "Призрачная красота" с Уиллом Смитом, Кирой Найтли, Кейт Уинслет и Эдвардом Нортоном в главных ролях.