Фото: Екатерина Смолихина ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в пятницу, 23 декабря, открыл губернаторскую елку. Представление "Сказка о Новом годе и настоящем богатыре" будет идти до 30 декабря.
Предполагается, что за это время сказку увидят более 11 тысяч учащихся 1-4 классов из городов и районов края. Всего пройдет 16 спектаклей.
Как пишет официальный сайт администрации региона, глава края рассказал пришедшим на представление детям, что скоро в Барнауле образуют "Кванториум". Карлин отметил, что технопарк заработает в краевой столице уже через пару месяцев.
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