Президент России Владимир Путин признал проблемы с допингом в российском спорте, но ни о какой государственной программе поддержки допинга не может быть речи.
"У нас, как и в любой другой стране, есть проблема с допингом. Мы должны тесно сотрудничать с Олимпийским комитетом и с WADA. СК РФ расследует все, что связано с применением допинга, и, безусловно, доведет это до логического завершения", – заявил он.
Он отметил, что "информаторы" "удирают" за границу. В частности, глава государства высказался о враче Родченкове, который якобы, по его словам, "таскал" в Россию всякую дрянь.
"Безусловно, есть политическая составляющая. Но спорт, как и культуру, нужно полностью очистить от политики. Спорт должен объединять, а не разъединять людей", – заявил Путин.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.
Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.
Комментарии
Потихоньку входит в раж от собственного красноречия. Проблема с допингом , боярышником. коррупцией, на самая большая проблема это ВВП
В феврале 2016 г. скончались сразу два крупных чиновника Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшегося в центре скандала с применением допинга отечественными легкоатлетами. 14 февраля умер бывший исполнительный директор организации Никита Камаев, а 3-го числа — председатель исполнительного совета Вячеслав Синев. https://lenta.ru/articles/2016/02/15/deathlab/
* Инстинкт самосохранения у Родченкова оказался сильней преданному служению Отечеству.