Президент России Владимир Путин признал проблемы с допингом в российском спорте, но ни о какой государственной программе поддержки допинга не может быть речи.
"У нас, как и в любой другой стране, есть проблема с допингом. Мы должны тесно сотрудничать с Олимпийским комитетом и с WADA. СК РФ расследует все, что связано с применением допинга, и, безусловно, доведет это до логического завершения", – заявил он.
Он отметил, что "информаторы" "удирают" за границу. В частности, глава государства высказался о враче Родченкове, который якобы, по его словам, "таскал" в Россию всякую дрянь.
"Безусловно, есть политическая составляющая. Но спорт, как и культуру, нужно полностью очистить от политики. Спорт должен объединять, а не разъединять людей", – заявил Путин.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.
Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.
Комментарии
Потихоньку входит в раж от собственного красноречия. Проблема с допингом , боярышником. коррупцией, на самая большая проблема это ВВП
В феврале 2016 г. скончались сразу два крупных чиновника Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшегося в центре скандала с применением допинга отечественными легкоатлетами. 14 февраля умер бывший исполнительный директор организации Никита Камаев, а 3-го числа — председатель исполнительного совета Вячеслав Синев. https://lenta.ru/articles/2016/02/15/deathlab/
* Инстинкт самосохранения у Родченкова оказался сильней преданному служению Отечеству.
калибру! спецом темка для вас! давайте дерзайте, я побежал дальше, ибо не поклониГ ваших дерзаний! ждите! сейчас нахлынут! ха-ха!
дед , со мной и президент согласен,что в этой Консерватории пора менять рояли местами , а вам,да - бежать надо...вслед за тараканами.
калибру! я то думал, хто у него главный саветниГ! звиняйте меня ватнега великодушно товарисч саветниГ! ха-ха!
это что такое? оборонная сфера? почему инфа закрыта?" вам товарисч калибр видимо привычно по перышку таскать не видя главного, про вас там виталеГ глаголил, что не все там могут,,,,! ну вы поняли! давайте расширяйте сектор моска ответственный за прием информации! ха-ха!
дед,вы так и не ответили на мой вчерашний вопрос про свою должность , а мне вот пальцы загибаете. *Некрасиво злоупотреблять своим девиантным поведением.
калибру! требовать от чела с девиантным поведением соблюдения норм приличия? "дядя вы дурак"? ха-ха!
дед , я ничего не требую - это вам самому на ум пришло.