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Руководство Алтайского края ведет высокопрофессиональную бюджетную политику. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста во время ежегодной большой пресс-конференции.

"Как решается проблема задолженности регионов по кредитам? Планируется ли дать больше самостоятельности регионам? Планирует ли государство поддерживать регионы, которые не живут в долг?" – спросила президента журналист "Алтайской правды" Кристина Ливер.

При этом она напомнила, что внешний долг Алтайского края составляет всего 6% от собственных доходов региона.

В ответ президент заявил: "Мы поддерживаем все регионы". При этом согласился, что задолженность регионов — вопрос очень серьезный. Задолженность не должна быть более 50 % собственных доходов региона.

При этом, по словам Путина, "Алтайский край находится выигрышном положении, его руководство ведет высокопрофессиональную бюджетную политику".

В то же время, по словам президента, только пять регионов нарушили этот принцип, и им нужна особая поддержка и внимание. Но в целом задолженность регионов – свыше 2 трлн рублей. Правительство предпринимает необходимые шаги для решения этой проблемы. 80 млрд было направлено на перекредитование регионов. Эта работа будет продолжена и в следующем году, подчеркнул Путин.