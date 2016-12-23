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Владимир Путин: Алтайский край в выигрышном положении

, ИА "Амител"
Президент России заявил, что руководство Алтайского края – профессионалы

Фото: za-y-ac.livejournal.com

Руководство Алтайского края ведет высокопрофессиональную бюджетную политику. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста во время ежегодной большой пресс-конференции.

"Как решается проблема задолженности регионов по кредитам? Планируется ли дать больше самостоятельности регионам? Планирует ли государство поддерживать регионы, которые не живут в долг?" – спросила президента журналист "Алтайской правды" Кристина Ливер.

При этом она напомнила, что внешний долг Алтайского края составляет всего 6% от собственных доходов региона.

В ответ президент заявил: "Мы поддерживаем все регионы". При этом согласился, что задолженность регионов — вопрос очень серьезный. Задолженность не должна быть более 50 % собственных доходов региона.

При этом, по словам Путина, "Алтайский край находится выигрышном положении, его руководство ведет высокопрофессиональную бюджетную политику".

В то же время, по словам президента, только пять регионов нарушили этот принцип, и им нужна особая поддержка и внимание. Но в целом задолженность регионов – свыше 2 трлн рублей. Правительство предпринимает необходимые шаги для решения этой проблемы. 80 млрд было направлено на перекредитование регионов. Эта работа будет продолжена и в следующем году, подчеркнул Путин.

Читайте также в сюжете: Пресс-конференция Владимира Путина - 2016

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Комментарии

23.12.2016 17:30
- гость -

круто! мы лучшие в стране и Европе!!!!

0  0
23.12.2016 17:45
- гость -

23.12.2016 17:30 - гость - круто! мы лучшие в стране и Европе!!!!

Лучшие в мире, новый перинатальный центр лучший в мире, даже во Вселенной, инопланетяне теперь рожать только на Алтае будут.

0  0
23.12.2016 17:46
гость

Ну да, все деньги, предназначенные учителям и медикам, Карлин пускает на погашение кредитов, лишь бы солнцеликий похвалил да оставил дальше на месте сидеть...

1  0
23.12.2016 17:47
- гость -

Ну да, тандем карлин -путин пожизненный, безнадёга,точка ru.

0  0
23.12.2016 17:48
- гость -

Ужасно! Эвакуация!!!

0  0
23.12.2016 17:52
- гость -

Задолженность не должна быть более 50 % собственных доходов региона.

Это что за политика. Долгов не должно быть совсем. Если они есть, то что-то не так с руководителями в такой системе или они воры. Как у нас в стране.

0  0
23.12.2016 17:56
- гость -

Неужели это трепло ещё кому-то интересно? Вот когда на месте журналистов будут судьи и прокурор, тогда я с удовольствием послушаю его выступление.

1  0
23.12.2016 18:07
CALIBR

Загадываю желание : Хотелось бы ,чтобы уровень жизни превысил уровень посулов ,в конце-концов.

0  0
23.12.2016 19:38
дед

калибру! закусите лудше плотней! ха-ха!

0  0
23.12.2016 19:46
CALIBR

Дед,уровень жизни не измеряется количеством закуси под литр выпитого.

0  0
23.12.2016 19:47
дед

калибру!а чем? считаете что уровнем посулов? ха-ха!

0  0
24.12.2016 01:17
gorca

А зачем брать кредиты если в крае ничего из производственных мощностей не строится и не предвидится? Мост через Барнаулку строить у которого уже фонари попадали и шары стащили? Кто расскажет когда в Барнауле не закрывали, а строили заводы, фабрики??? У нас строятся только торговые центры-тут мы впереди России всей. А он видишь ли "очень признательны Владимиру Владимировичу за высокую оценку очень серьезной и напряженной работы, которую мы проводим в Алтайском крае на протяжении последних лет" - читать противно Источник: © ИА "Амител"

0  0
24.12.2016 09:03
Вячеслав

Долго репетировала, наверное в кабинете у карлина тренировалось, под его личным руководством))) , учитывая как она задала этот вопрос)))! Просто прокричала - ну скажите, что карлин молодец, ему это очень надо!)). А по факту - Алтайский край настолько нищий и коррумпированный, даже в сравнении с другими регионами, что жителям края было смешно и противно смотреть на эту саморекламу карлина. Видимо хвост ему накрутили за выборы, решил показать мнимую активность и мнимое благополучие. Будучи аппаратчиком, карлин понимает, что гланое это показать цифры, не важно, что вранье, главное чтобы остаться у кормушки! Позорище!!!

0  0
24.12.2016 11:20
учитель

Коррупция,нищета,самые мизерные зарплаты и пенсии в России -вот истиное лицо нашего края!!!

0  0
24.12.2016 11:27
- гость -

А в Рубцовске?! Были заводы, так уже в руинах лежат, скоро и следа не останется. А говорит, что АТЗ на "консервации"...Одни торговые центры, а на какие шиши покупать, когда работы нет или зарплата копеешная, одни бабульки с ветеранскими пенсиями остались в покупателях... А чиновники и банкиры, они не с этой планеты...

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