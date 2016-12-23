Почему граждане России платят налоги, но вынуждены за все бесплатное доплачивать, поинтересовался у президента РФ корреспондент "Первого канала": "Подоходный налог и налог на недвижимость растут. А еще существуют сборы вроде сбора на капремонт зданий. В медицине часть услуг платная. Туда же – платные парковки, часть школьного обучения. Ждать ли нам еще каких-то неожиданностей на этом направлении? Вы в курсе того, что происходит на этом фронте?" – спросил журналист.

В ответ Владимир Путин рекомендовал разделять налоги и сборы. Он напомнил, что в России три вида налогов: НДФЛ, налог на имущество и на транспорт. "И они у нас на одном из самых низких уровней в мире", – сказал Путин.

При этом президент не видит целесообразности в дифференцированном налоге на доходы физических лиц.

"После введения плоской 13%-й шкалы сборы от налога на доход физических лиц увеличились в 7 раз! Эти деньги идут на решение социальных задач, в этом и состоит социальная справедливость. На дифференцированную шкалу переходить нет смысла, она рано или поздно приведет к снижению собираемости", – отметил Путин.

Достигнуть социальной справедливости, по мнению президента, можно через налог на дорогое имущество и автомобили, который уже действует. Что касается дополнительных сборов – правительству поручено к июлю 2017 года создать реестр неналоговых платежей, рост тарифов заморожен. При этом Путин признал, что не знает всех деталей по налоговым сборам на местах, хотя проблема есть. В то же время президент еще раз напомнил, что в России в этом году самая низкая инфляция.