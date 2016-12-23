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Сложная дорожная ситуация наблюдается в эти минуты на дорогах Барнаула. Согласно сервису "Яндекс.пробки", заторы сейчас оцениваются в краевой столице в девять баллов.
"Стоит" проспект Строителей от улицы Профинтерна до улицы Путейской. Затруднено движение на проспекте Ленина в сторону проспекта Космонавтов. "Стоит" улица Гоголя. Местами сложная ситуация на Павловском тракте и улице Малахова.
Затруднено движение на шоссе Ленточный бор, улицах Власихинская и Попова.
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