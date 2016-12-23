Президент России Владимир Путин предложил провести референдум о названии моста через Керченский пролив.

По словам президента, люди сами могут решить, как будет называться мост, когда отвечал на вопрос калининградского журналиста о названии моста.

Отметим, что до этого подобный вопрос во время пресс-конференции задавал журналист из Крыма. Глава государства тогда с иронией ответил: "Я придумал мост построить, а вы придумайте, как его назвать".

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.