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Туман помешал самолету, в котором находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин, совершить посадку в аэропорту Кишинева, пишет Gazeta.ru.
По словам чиновника, воздушное судно кружилось над городом 40 минут. Потом все-таки капитан корабля принял решение вернуться назад в Будапешт.
Маршрут обратного пути пролег через Украину, Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Российский вице-премьер летел в Кишенев, чтобы принять участие в инаугурации избранного президента Молдавии Игоря Додона.
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