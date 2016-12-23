Фото: cdn.tvc.ru
Губернатор Алтайского края выразил признательность президенту России Владимиру Путину за слова об Алтайском крае, которые он сказал в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Напомним, ранее журналистка из Алтайского края задала вопрос главе государства о проблеме задолженности регионов по кредитам.
Путин ответил, что в этом плане наш регион находится "в выигрышном положении, его руководство ведет высокопрофессиональную бюджетную политику". В свою очередь, Карлин благодарен Путину за такую оценку своей работы.
"Мы очень признательны Владимиру Владимировичу за высокую оценку очень серьезной и напряженной работы, которую мы проводим в Алтайском крае на протяжении последних лет. Эта работа заключается в повышении эффективности расходования бюджетных ресурсов, наращивании собственных доходов регионального и консолидированного бюджета Алтайского края. Мы считаем, что долговая нагрузка на бюджет края должна быть минимальной. Сегодня она таковой и является – не превышает 6% от собственных доходов региона, что значительно ниже пределов, установленных законодательством Российской Федерации", – сказал он.
Комментарии
А зачем брать кредиты если в крае ничего из производственных мощностей не строится и не предвидится? Мост через Барнаулку строить у которого уже фонари попадали и шары стащили? Кто расскажет когда в Барнауле не закрывали, а строили заводы, фабрики??? У нас строятся только торговые центры-тут мы впереди России всей. А он видишь ли "очень признательны Владимиру Владимировичу за высокую оценку очень серьезной и напряженной работы, которую мы проводим в Алтайском крае на протяжении последних лет" - читать противно
то есть край, с самыми низкими доходами населения, это хорошо и правильно. правильный курс?
Такое ощущение, что ее специально отправили с этим вопросом и специально спросили по сценарию, и тут типа у нас всего 6%, а у других больше... чтобы похвалили... как будто других проблем в крае нет. Постановка какая-то, даже по голосу слышно, что текст вспоминает.
зализ засчитан
- гость - 24 декабря 2016 г. 10:32 Такое ощущение, что ее специально отправили с этим вопросом и специально спросили по сценарию, и тут типа у нас всего 6%, а у других больше... чтобы похвалили... как будто других проблем в крае нет. Постановка какая-то, даже по голосу слышно, что текст вспоминает.
Меня тоже эта мысль сразу после её вопроса посетила-однозначно ПОСТАНОВКА!!!
Подтверждаю. Заказ. Противно...
Нашёл чем хвастать. Ума не хватает промолчать. Вот так маразм и подкрадывается.