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Губернатор Алтайского края выразил признательность президенту России Владимиру Путину за слова об Алтайском крае, которые он сказал в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Напомним, ранее журналистка из Алтайского края задала вопрос главе государства о проблеме задолженности регионов по кредитам.

Путин ответил, что в этом плане наш регион находится "в выигрышном положении, его руководство ведет высокопрофессиональную бюджетную политику". В свою очередь, Карлин благодарен Путину за такую оценку своей работы.

"Мы очень признательны Владимиру Владимировичу за высокую оценку очень серьезной и напряженной работы, которую мы проводим в Алтайском крае на протяжении последних лет. Эта работа заключается в повышении эффективности расходования бюджетных ресурсов, наращивании собственных доходов регионального и консолидированного бюджета Алтайского края. Мы считаем, что долговая нагрузка на бюджет края должна быть минимальной. Сегодня она таковой и является – не превышает 6% от собственных доходов региона, что значительно ниже пределов, установленных законодательством Российской Федерации", – сказал он.