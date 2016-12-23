Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции сделал комплимент журналисту телеканала "Курдистан 24", который задавал ему вопрос.
"Так красиво одет молодой человек, невозможно пройти мимо", — сказал Путин и передал слово журналисту из Курдистана в эффектном тюрбане.
Журналист попросил прояснить позицию России относительно Иракского Курдистана.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.
Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.
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