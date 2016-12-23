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Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Да, очень нравится! Прогулка по вечернему Барнаулу создает праздничное настроение

Пожалуй, в этом году Барнаул к новогодним праздникам украшен лучше, чем когда-либо еще

Барнаул украшен неплохо. Но я ожидал большего размаха

Я видел/ видела и получше

И все-таки, во времена СССР все было гораздо лучше

Не вижу ничего красивого, скучно и однообразно