Фото: uraldaily.ru
Жителей Алтайского края ждет холодная суббота – 24 декабря дневные температуры местами в регионе будут под 30 градусов мороза.
"В предгорных районах снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — отмечают в Гидрометцентре. Днем по краю -22…-27 градусов, в предгорьях -15…-20 градусов.
Ветер северный два-семь метра в секунду с усилением днем до 12 метров.
В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Днем в краевой столице -22…-24 градуса. Ветер северный два-семь метров в секунду.
Отметим, что уже на воскресенье, 25 декабря, в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях – в регионе ожидаются метели, сильный снег, гололед и снежные заносы.
Комментарии
Так трагично, прям холод и голод ждут...