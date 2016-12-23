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Новости

Губернатор Карлин заявил о системной перезагрузке "Единой России" в регионе

, ИА "Амител"
По словам губернатора, отделение партии нуждается в системной перезагрузке

Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что региональное отделение партии "Единая Россия" нуждается в системной перезагрузке. Об этом он заявил в пятницу, 23 декабря, на XXV Конференции регионального отделения партии. По мнению Александра Карлина, должна произойти кадровая, организационная и структурная "перезагрузка".

"Мы сегодня, имея очень серьезный партийный потенциал в Алтайском крае, тем не менее, должны провести спокойную, но глубокую и серьёзную "перезагрузку" регионального отделения "Единой России". Это адекватная реакция на новый общественно-политический этап развития нашей страны", – заявил Карлин.

По его словам, в новый пятилетний цикл работы "Единая Россия" уже вступает в значительно обновленном кадровом составе. В частности, речь идет о новых депутатах АКЗС и Госдумы. Во взаимодействии с парламентариями будет находиться и новый исполнительный орган региона – с 1 января 2017 года приступит к работе правительство Алтайского края и как новая форма управления, и как новый состав исполнителей.

"По моему глубокому убеждению, они обязаны быть сформированы с учетом принципа максимального представительства социальных и профессиональных групп, географии региона – городов, районов края. Считаю, что в новый состав политсовета должны в большой степени войти представители депутатского корпуса всех уровней. Кадровая перезагрузка позволит выйти на другие формы обновления работы регионального отделения — самой содержательной деятельности регионального отделения", – отметил глава региона.

По его мнению, в составе партии также должно появиться больше молодежи.

Алтайское отделение "Единой России", по мнению главы региона, должно изменить подходы к реализации партийных проектов.

"Главная ориентация – на человека, на его интересы, на жителей Алтайского края. Считаю, что мы шире должны привлекать к реализации партийных проектов гражданское общество, партийные организации и самих жителей. Это согласуется и с тем, что делает исполнительная власть, говоря о внедрении механизмов инициативного бюджетирования у нас в регионе", – рассказал Александр Карлин.

Кроме того, по словам Александра Карлина, важно не только инициировать удачные проекты, но и усилить контроль за их реализацией. По убеждению главы региона, партия должна быть абсолютно консолидирована.

"Это должно быть в сознании каждого. Взаимодействие и взаимопонимание необходимо особенно развивать на муниципальном уровне. Мы должны больше работать вместе, чтобы Алтайский край занимал более достойное место на экономической, туристической, социальной и политической картах России. У нас есть все для того, чтобы опираясь на то положительное, что у нас уже есть, в небольшие сроки произвести перестройку и ответственно подойти к решению новых задач", – заявил Александр Карлин.

Ранее стало известно, что алтайские единороссы переизбрали главу регионального отделения партии. Им стал спикер АКЗС Александр Романенко. Делегаты голосовали за две кандидатуры: Александр Романенко и Павел Нестеров. За Романенко проголосовало большинство: 165 делегатов. За Нестерова – шестеро.


 


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Комментарии

23.12.2016 19:42
дед

да понятно! Трофимов под зад сразу принял решение! чо, он же не Брежнев! харе! пусть местные регионалы чуток сэкономят на встречах высокопоставленных деятелей! ха-ха!

0  0
23.12.2016 20:14
Алексеевич

Какая может быть перезагрузка в замкнутой корпоративной системе! Там возможен только застой, загнивание, деградация. Как говорил незабвенный Черномырдин - КПСС!

0  0
23.12.2016 20:27
дед

Алексеевичу! вы спец? по корпоративным системам? оне чо та существуют со времен моисеевых! ха-ха!

0  0
23.12.2016 20:38
PASHA

Деду Вот позиция настоящего поцреота, местные царьки беспредельничают, а всевышний ни при чем...

0  0
23.12.2016 20:46
дед

Паш! а где оне не беспредельничают? ты почему еще не там! да, ты там на кого трудишься? кристально честноГо царька? завязывай Паш вот энти разводы! давай по сучеству! а сучество такое, что человек завсегда кооперируетЦа, сбиваетЦа в кучку, строит род, ватагу свою собирает, так что не надыть вот энти бла-бла-бла известной публики о своей "значимости " и "исключительности"! ха-ха!

0  0
23.12.2016 20:52
PASHA

дед, всех царьков местных не иначе как по протекции царя назначают, так что рыба гниет с головы.

0  0
23.12.2016 20:54
дед

Паш! еще раз одно и тож! где энти царьки по другому назначаютЦа? и почему ты не там?

0  0
23.12.2016 21:07
PASHA

где не там?

0  0
23.12.2016 21:13
дед

там? в стране твоих грез!!!! ха-ха!

0  0
23.12.2016 21:16
PASHA

Страна моих грез - Россия. Дубль два - где не там?

0  0
23.12.2016 21:19
дед

та не ври!в стране грез люди живут в достатке, и душевном равновесии! а ты далек как от одного так и от другого! ха-ха!

0  0
23.12.2016 21:29
PASHA

докажи старый))) я позитивен стопудов, и всех уважаю

0  0
23.12.2016 21:33
PASHA

дед вот мы с тобой можно сказать антагонисты, а я тебя вот к себе приглашаю, стол накрою, да и поговорить не против под 100 грамм. Кстати и к тебе пытался заехать. Серж мне твой номер подтвердил, когда я пытался до тебя дозвониться. Так что не надо из меня всемирное зло строить.

0  0
23.12.2016 21:44
дед

Паш! ты для меня щаз временно недоступен! "зло мировое", блин! ха-ха!

0  0
23.12.2016 23:17
PASHA

дед ты у сержа телефон уточни, а то зло с добром так и не состыкуется. У коня твой номер тож в проруби утонул, на ежегодной январской рыбалке)))

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