Фото: avito.ru
Таунхаус в два уровня площадью 216 квадратов продают в Барнауле за 21 миллион рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Двухуровневое жилье находится по адресу Змеиногорский тракт, 104 и, как уверяет автор объявления, расположено в закрытом элитном поселке.
"Централизованная охрана, видеонаблюдение. Отличное состояние, дизайнерский ремонт, вся встроенная дорогая итальянская мебель и бытовая техника", — отмечает продавец.
На первом этаже таунхауса находится кухонная зона, гостиная, санузел, а на втором — спальная, зал, детская, два санузла. В доме витражное остекление. Также имеется гараж на два автомобиля с автоматическими воротами.
Рядом с участком находится бор.
Комментарии
Сторожка лесника?
Ну прям уже с нетерпением ждем эти утренние новости!
Таунхаус в два уровня
Дом для засранцев, три горшка на 216 кв м
А мне понравился домик
Да ну, вчера и то лучше домик был, а этот еле на 5 млн. тянет
хороший. спокойный ремонт. много света.
"Дом для засранцев, три горшка на 216 кв м" -------- Засранцы мимо горшка серют, не дождавшись очереди в туалет
Плиту из кухни уже вытащили