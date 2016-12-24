Фото: odintsovo.info

Главные елки районов Барнаула начинают свою работу в субботу, 24 декабря – торжества по случаю открытия праздничных площадок будут сопровождаться фейерверками.

Так, в 17:00 открываются елки Центрального и Октябрьского районов. На площади перед дворцом культуры "Южный" по адресу улица Чайковского,21 горожан ожидает лазерное и огненное шоу.

На проспекте Ленина, 152 для детей и взрослых подготовили театрализованное представление "Карнавальная ночь". Фейерверки на площадках в Октябрьском и Центральном районах начнутся в 18:00.

Читайте также: Смотрим, как выглядит главная елка в Барнауле за неделю до открытия

В 18:00 в парке "Лесная сказка" открывается главная елка Индустриального района, а центральная новогодняя площадка Ленинского района заработает на площади Мира. На этих площадках праздничные салюты стартуют в 19:00.

Напомним, главная елка Барнаула на площади Сахарова откроется 30 декабря. Праздник по этом случаю также будет сопровождаться фейерверком.

